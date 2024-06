Przegląd prasy (16.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 15.06.2024? Sprawdź u nas”?

Prasówka 16.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 15.06.2024? Sprawdź u nas Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce. Zobacz nasz artykuł, w którym pojawiają się informacje z popularnych profili facebookowych na temat wyładowań atmosferycznych w naszym kraju. W ten sposób szybko dowiesz się, w którym miejscu w Polsce można spodziewać się grzmotów. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?

📢 Wesele Kurpiowskie w Kadzidle 2024. Festiwal Folkloru Weselnego i koncert zespołu Horpyna. 15.06.2024 W Kadzidle trwa jedna z największych imprez kulturalnych w regionie, czyli Wesele Kurpiowskie. W sobotę 15 czerwca 2024 na scenie Centrum Kultury Kurpiowskiej zaprezentowały się kapele i zespoły ludowe. Zagrał także olsztyński zespół Horpyna.

📢 Rockowy wieczór w Kadzidle, 14.06.2024. A w sobotę i niedzielę imprezy na folkową nutę, czyli Wesele Kurpiowskie 2024 Na scenie przy CKK w Kadzidle zagrali: zespół Machina z Lublina, zespół Madma z Ostrołęki oraz zespół Rokker.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o Januszach. Zobacz, jak Internauci żartują z Janusza Polaka 15.06.2024 Lubisz memy? Sprawdź koniecznie najśmieszniejsze memy o Januszach, jakie można znaleźć w Internecie. Czy tego chcemy, czy nie imię Janusz stało się synonimem Polaka, który jest zawistny, skąpy, zazdrosny o sąsiada. Internauci takiemu Polakowi Januszowi przykleili maskę małpy - nosacza sundajskiego i tworzą z nimi memy. Zobacz te najśmieszniejsze, najcelniej trafiające w wady Polaków. 📢 Wypadek w Młodzianowie. Zderzyły się dwa samochody osobowe Do zdarzenia doszło w piątek 14.06.2024 w Młodzianowie, gmina Płoniawy-Bramura. Zderzyły się dwa samochody osobowe. 📢 Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Przytułach Starych otrzymał odznaczenie "Zasłużony dla Krwiodawstwa w Służbie Więziennej" 14 czerwca 2024 roku, w Światowym Dniu Krwiodawcy, w siedzibie ministra sprawiedliwości odbyła się uroczystość, podczas której nagrodzeni zostali wyróżniający się krwiodawcy-funkcjonariusze służby więziennej.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 15.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Makowianka awansowała do IV ligi. Drużyna otrzymała symboliczny puchar i owacje podczas Dni Makowa Mazowieckiego 14.06.2024 14 czerwca 2024, podczas Dni Makowa Mazowieckiego, na scenę zostali zaproszeni piłkarze Makowianki, którzy awansowali do IV ligi. Otrzymali gratulację i symboliczny puchar od burmistrza miasta oraz list gratulacyjny od starosty makowskiego.

📢 Agnieszka Chylińska w Ostrowi Mazowieckiej porwała tłumy. Pierwszy dzień Dni Ostrowi - 14.06.2024 Za nami pierwszy dzień 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej. Gwiazdą wieczoru - i całych Dni Ostrowi - była Agnieszka Chylińska. Na jej koncert ściągnęły prawdziwe tłumy.

📢 Dni Makowa Mazowieckiego. W piątek 14.06.2024 na scenie wystąpił O.S.T.R. Trwają Dni Makowa Mazowieckiego. Święto miasta rozpoczęło się w piątek 14.06.2024. Gwiazdą wieczoru był O.S.T.R. Nie zabrakło jednak innych występów oraz niespodzianek. 📢 Volkswagen w rowie. Do zdarzenia doszło 12.06.2024 w Makowie Maz. Za kierownicą pijany mieszkaniec powiatu makowskiego Pijany kierowca stracił panowanie nad autem i zjechał do rowu. Do zdarzenia doszło 12 czerwca 2024 w Makowie Mazowieckim. 📢 Dni Ostrowi Mazowieckiej 2024 już rozpoczęte. Program na 14.06.2024 W piątkowe popołudnie rozpoczęły się tegoroczne 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej. To popołudnie należało do klubów sportowych i zespołów tanecznych. O godz. 17.00 przed publicznością zaprezentowały się kluby działające w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (m.in. Academia Gorila i UKS Wojownik) oraz inne kluby, organizacje i stowarzyszenia np. Dress Code Dance Center Bielopotocky.

📢 Stypendia starosty makowskiego za osiągnięcia sportowe wręczone podczas sesji 14.06.2024 Na sesji Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim 14 czerwca 2024 wręczono Stypendia Starosty Makowskiego za osiągnięcia sportowe. Otrzymali je wyróżniający się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim. 📢 Goworowo. Spartakiada Osób Niepełnosprawnych odbyła się 14.06.2024. To 10. edycja wydarzenia Jubileuszowa, 10. Spartakiada Osób Niepełnosprawnych odbyła się w czwartek 14.06.2024 na kompleksie boisk Orlik w Goworowie. Za każdym razem impreza cieszy się dużym zainteresowaniem. Tym razem było hucznie- z tortem i atrakcjami dla wszystkich uczestników.

📢 Stefan Friedmann w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini Górnej, 13.06.2024 13.06.2024 r. gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej był Stefan Friedmann – aktor teatralny, filmowy i radiowy, satyryk, prezenter, reżyser, felietonista, autor scenariuszy i książek.

📢 Piknik Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim W sobotę 8.06.2024 po raz drugi Stowarzyszenie Pomocy Liceum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim zorganizowało Piknik Przyjaciół Liceum. Była to okazja do wspomnień i spędzenia miło czasu wśród dawnych koleżanek i kolegów.

📢 "Muzyczne lato w tężni" w Rzekuniu. 9.06.2024 wystąpił akordeonista Robert Prusiński W niedzielę, 9 czerwca rozpoczął się sezon kulturalno-rozrywkowy w gminie Rzekuń. W tężni solankowej wystąpił Robert Prusiński - popularny i ceniony w branży muzycznej aranżer, kompozytor, producent i instrumentalista akordeonowy. 📢 Dni Ostrowi Mazowieckiej 2024 coraz bliżej! Co czeka nas 14-16.06.2024? Kto wystąpi na ostrowskiej scenie? Dni Ostrowi Mazowieckiej rozpoczną się w piątek 14.06.2024 o godz. 17.00. W sobotę Dni Ostrowi rozpoczną o godz. 14.00 występem Zespołu Pieśni i Tańca "BezWianka". W niedzielę o 14.00 odbędzie się festiwal przedszkolaków, a o godz. 18.00 msza święta w intencji miasta i mieszkańców w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po mszy, o godz. 19.00 odbędzie się koncert Filharmonii Łomżyńskiej. Koncert zakończy tegoroczne Dni Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Zawody Rowerkowe w Ostrołęce. Udział jest bezpłatny, a emocje gwarantowane. Zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń Redakcja "Tygodnika Ostrołęckiego" zaprasza 16 czerwca do udziału w Zawodach Rowerkowych w Ostrołęce. Chcemy, by najmłodsi dobrze się bawili, spędzali czas z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem i pokochali aktywny wypoczynek. Udział w wydarzeniu jest całkowicie BEZPŁATNY. 📢 Małkińska Noc z Gwiazdami 2024. Zobaczcie program imprezy, która odbędzie się 29.06.2024 na nadbużańskich łęgach. Jakie gwiazdy w tym roku? Małkińska Noc z Gwiazdami to lubiana przez mieszkańców (i gości) impreza plenerowa. Jakie atrakcje zaplanowano w tym roku? Przeczytajcie. Impreza odbędzie się 29 czerwca 2024 na łęgach nadbużańskich w Zawistach Nadbużnych.

📢 OSP w Kańkowie świętowała 85-lecie. Uroczystość odbyła się 2.06.2024 i połączona była z Gminnym Dniem Strażaka W gminie Małkinia Górna strażacy – „bohaterowie czasów pokoju” - świętowali jubileusz 85-lecia OSP Kańkowo i Gminny Dzień Strażaka.

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej 19.05.2024 W niedzielę, 19 maja o godz. 12.30 odbyła się I Komunia Święta dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej. 📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii św. Józefa w Makowie Mazowieckim, 19.05.2024 (dwie grupy) W niedzielę 19 maja 2024 w makowskiej parafii pw. św. Józefa do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło ponad 50 dzieci (w dwóch grupach). Na mszy św. o godz. 10.00 sakrament przyjęło 31 dzieci, na mszy o godz. 12.00 - 22.

