Zakończenie roku szkolnego w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce, 21.06.2024

- Chciałbym wyrazić swoją wdzięczność i dumę wobec wszystkich uczniów, którzy przez ten rok wykazali się zaangażowaniem, determinacją, pasją w dążeniu do osiągnięcia sukcesu. Wszystkie wasze sukcesy, zarówno te małe, jak i te wielkie, są powodem do dumy dla was samych, waszych rodzin, dla całej szkolnej społeczności. Chciałbym również docenić naszych nauczycieli i personel szkoły, którzy swoim profesjonalnym nauczaniem, pasją i oddaniem sprawiają, że szkoła jest miejscem wyjątkowym. Dziękuję za waszą cierpliwość, zaangażowanie i troskę, która okazujecie naszym uczniom każdego dnia. Składam podziękowania rodzicom, którzy wspierają nas w codziennej pracy i zawsze są gotowi do pomocy. Życzę wszystkim udanego, pełnego radości wypoczynku i regeneracji sił - mówił Robert Tyszka, dyrektor III LO.

A potem wraz z wicedyrektor szkoły Marzeną Krupą wręczali nagrody uczniom z najwyższą średnią ocen oraz uczennicy ze stuprocentową frekwencją.