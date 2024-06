Ostrołęka. Prokuratura Rejonowa poszukuje osób pokrzywdzonych przez Mateusza M. z Łomży

- Po nawiązaniu kontaktu i współpracy z wyszukanymi ofiarami, Mateusz M. podpisywał z nimi umowy, z których nie zamierzał wywiązać się. Na poczet przyjętych zobowiązań pobierał znaczne zaliczki. W okresie do sierpnia 2022r. do marca 2023r. ofiarami oszusta padły 3 osoby. Podejrzany wyłudził od pokrzywdzonych łącznie kwotę 871 000 zł - informuje prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Wobec podejrzanego został zastosowany izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 15 lat.

W związku z uzyskiwanymi na bieżąco informacjami, że ofiar oszustwa Mateusza M. może być więcej, zwracamy się z apelem do mieszkańców Ostrołęki i okolic o zgłaszanie się osób pokrzywdzonych do Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce lub do najbliższej jednostki policji, w celu złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Pozwoli to na pociągnięcie Mateusza M. do odpowiedzialności karnej - podkreśla prokurator.