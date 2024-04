Zabójstwo w Ostrołęce. Tragiczny finał awantury, do której doszło z 19 na 20 kwietnia 2024 przy ul. Prądzyńskiego

- Trwają czynności w tej sprawie - poinformowała nas w niedzielne przedpołudnie prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. A w poniedziałek 22 kwietnia 2024 rano otrzymaliśmy z prokuratury nowe informacje w tej sprawie.

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi śledztwo przeciwko 40-letniemu Przemysławowi D., podejrzanemu o popełnienie zbrodni zabójstwa 42-letniego Rafała A., tj. o z czyn 148 §1 Kodeksu karnego.

Jakie są okoliczności tej sprawy?

- Dyżurny policji został powiadomiony o zdarzeniu około godz. 5 nad ranem. Zgłoszenia dokonała młoda kobieta. Na miejsce przestępstwa natychmiast udały się służby bezpieczeństwa oraz karetka pogotowia ratunkowego. Pokrzywdzony z raną kłutą prawego oczodołu został zabrany do szpitala miejskiego. Na miejscu zbrodni, z udziałem prokuratora, zostały przeprowadzone oględziny mieszkania, podczas których zabezpieczono m. in. nóż kuchenny o długości ostrza 11 cm. Został zatrzymany sprawca Przemysław D. oraz przebywająca w mieszkaniu młoda kobieta. Zatrzymany mężczyzna prawdopodobnie był pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających. Od wszystkich uczestników zdarzenia została pobrana krew do dalszych badań - podaje prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.