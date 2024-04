Czy Stanisław Kubeł pozostanie starostą ostrołęckim?

- mówi nam poseł Arkadiusz Czartoryski i przyznaje, że nowym starostą będzie ktoś spośród 11 radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Wyniki wyborów w powiecie to bardzo duży sukces świetnej drużyny kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Jest oczywiste, że największy klub radnych, którzy mają ponad 50 procent mandatów w radzie powiatu ma prawo do wskazania starosty. To będzie ktoś spośród 11 radnych. To rzecz oczywista. Skoro ludzie im zaufali, to mają takie prawo. A czy zostanie wybrany? Cała rada o tym zdecyduje. Nie mnie o tym rozstrzygać