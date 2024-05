Ukradł kosmetyki z drogerii i uciekł rowerem. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Do zdarzenia doszło 30.04.2024

Jak informuje makowska policja, 30 kwietnia (wtorek) około godz. 20:00 dyżurny otrzymał zgłoszenie o kradzieży w jednym ze sklepów na terenie Makowa Mazowieckiego. Po dokonaniu kradzieży mężczyzna odjechał rowerem. Na miejsce skierowano policjantów wydziału prewencji.

Mundurowi na jednej z ulic Makowa Mazowieckiego zatrzymali 37-letniego makowianina jadącego rowerem. Okazało się, że to właśnie on jest sprawcą kradzieży sklepowej. Mężczyzna przyznał się do kradzieży. Skradzione kosmetyki miał przy sobie.