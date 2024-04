Akcja zbierania śmieci w gminie Rzewnie, 22.04.2024. To działania z okazji Światowego Dnia Ziemi

Dzień Ziemi został zapoczątkowany w 1970 roku w USA dzięki inicjatywie senatora Gaylorda Nelsona. Pierwsze obchody święta miały zwrócić uwagę społeczeństwa na pilną potrzebę ochrony planety. Dzięki zaangażowaniu milionów osób z całego świata, Dzień Ziemi stał się globalnym wydarzeniem. Obchodzimy go 22 kwietnia jako wyraz troski o naszą planetę i jej przyszłość, szczególnie w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska i promocji zrównoważonego rozwoju.

- Dzień Ziemi wpływa na zwiększenie społecznej ekoempatii. Ekoempatia odnosi się do naszej zdolności odczuwania i rozumienia środowiska naturalnego oraz wszystkich istot, które je zamieszkują. Dzięki niej nie tylko rozumiemy, jak nasze działania wpływają na planetę – dostrzegamy także jej prawdziwe piękno i różnorodność. Przekłada się to na zwiększenie motywacji do podejmowania działań na rzecz ochrony Ziemi. Szczególnie ważne jest, by ekoempatię rozwijać już od najmłodszych lat. Poprzez praktyczne działania na rzecz środowiska, dzieci uczą się doceniać i szanować przyrodę oraz rozwijać empatyczną więź z jej różnorodnością – mówi Irena Ranosz-Talarek, Educational Specialist z Czepczyński Family Foundation.