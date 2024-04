W Ostrowi upamiętniono ofiary Zbrodni Katyńskiej. Obchody 84. rocznicy Zbrodni Katyńskiej odbyły się na cmentarzu 12.04.2024

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia dyrektor Muzeum Dom Rodziny Pileckich, Karoliny Kolbuszewskiej, która przypomniała o wydarzeniach, które miały miejsce w Polsce w 1940 roku: 17 września 1939 roku po sowieckiej agresji na Polskę w niewoli znalazło się ok. 250 tys. polskich jeńców. 5 marca 1940 roku władze sowieckie podjęły decyzję o wymordowaniu polskich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, a także Polaków przetrzymywanych w więzieniach NKWD. Wśród blisko 20 tys. zamordowanych byli oficerowie, podoficerowie, funkcjonariusze Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej i Służby Więziennej, a także szeregowi żołnierze Wojska Polskiego, częściowo pochodzący z rezerwy, naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele i urzędnicy państwowi.

Zamordowano ich w ścisłej tajemnicy, strzałem w tył głowy. Pogrzebano w masowych grobach. (...) Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej obchodzimy w rocznicę opublikowania przez Niemców 13 kwietnia 1943 roku informacji o odkryciu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego w Katyniu. W odpowiedzi na komunikat radia Berlin z tego dnia, dwa dni później moskiewskie radio, a kolejny dzień później gazeta Prawda opublikowały komunikat, że to Niemcy dokonali zbrodni. To tylko początek długiego procesu fałszowania i zatajania zbrodni katyńskiej, które nazywamy kłamstwem katyńskim... "Tej nocy sprawiedliwość zgładzono w katyńskim lesie... Bo która to już wiosna? Która zima i jesień?" - dyrektor zacytowała wiersz "Katyń" Mariana Hemara i mówiła dalej: Przetrwała jednak pamięć: Katyń, Charków, Miednoje, Bykownia. 4 cmentarze wojenne, miejsca niezwykle ważne dla wielu polskich rodzin, które nie mogły pogrzebać swoich bliskich zmarłych, gdyż ich szczątki zostały właśnie tam, na obczyźnie, na terenie dzisiejszej Ukrainy, dzisiejszej Rosji. Miejsca tak bliskie myślom i sercom Polaków, a obecnie jeszcze bardziej niż zwykle – niedostępne.