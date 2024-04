Operacja Czysta Rzeka w gminie Małkinia Górna, 20.04.2024

Nasze Koło Wędkarskie jest użytkownikiem cieków wodnych od Nurca do rzeki Brok (odcinek Bug nr 5). Do zadań Koła należy zagospodarowanie i ochrona tego odcinka, dlatego będziemy brali udział w następnych Operacjach Czysta Rzeka tak długo, jak będzie to potrzebne. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody akcja przebiegła bardzo sprawnie, a Społeczna Straż Rybacka zwiozła worki z zebranymi śmieciami do punktu zbiórki. Jako Koło Wędkarskie jesteśmy bardzo zadowoleni z dzisiejszej akcji – czysta rzeka to lepsze warunki dla narybku i większa przyjemność z wędkowania