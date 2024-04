Młode wiewiórki wypadły z gniazda na ul. Leśnej w Małkini Górnej. Wiewiórki przewieziono do ośrodka Jeżurkowo 1.04.2024

Powtarzające się co roku duże i małe tragedie przyrodnicze potwierdzają, że zrozumienie mechanizmów funkcjonowania przyrody nie jest mocną stroną Polaków. Dla pracowników warszawskiego Ptasiego Azylu i wielu innych ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt początek wiosny to otwarcie sezonu porwań, czyli nieuzasadnionego zabierania ze środowiska młodych ssaków, piskląt i podlotów. Wielkookie zajączki, delikatne sarenki, ptaki nie potrafiące latać są przynoszone do azylów dla dzikich zwierząt zawsze z tym samym uzasadnieniem „Matka (rodzice) porzucili malucha i musieliśmy go ratować”.

W przypadku nagich lub okrytych puchem piskląt gniazdowników (czyli ptaków wychowujących młode w gnieździe) ich obecność poza gniazdem najczęściej jest wynikiem niefortunnego wydarzenia i rzeczywiście wymaga interwencji człowieka. W przypadku młodych ssaków i podlotów (piskląt gniazdowników, które opuściły gniazdo, ale jeszcze nie są samodzielne) w 99 przypadkach na 100 do azylu trafiają młode, którym nie groziło żadne niebezpieczeństwo, gdyż znajdowały się pod dyskretną opieką rodziców. Pomijając przypadki, gdy młody ptak lub zwierzę jest ranne bądź narażone na wyraźne niebezpieczeństwo (atak kotów lub psów, bliskie sąsiedztwo jezdni itp.) nie należy maluchów dotykać, narażać na stres i „otaczać opieką” - odruchy dobrego serca połączone z niewiedzą często stanowią dla nich wyrok śmierci.