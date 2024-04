Tragiczny bilans świąt w powiecie ostrowskim: jedna osoba zginęła

Tego samego dnia również wieczorem ostrowscy policjanci patrolowali teren miasta. Na ul. B.Prusa zauważyli auto marki Rover bez włączonych świateł. Policjanci postanowili zatrzymać auto do kontroli drogowej używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

Kierowca nie reagował i dalej kontynuował jazdę popełniając kolejne wykroczenia m.in nie zatrzymał się na przed znakiem STOP, przekraczał linię podwójną ciągłą i wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Kierujący skręcił w ul. Owocową i tam porzucił auto kontynuując ucieczkę pieszo. Mężczyzna został zatrzymany, po sprawdzeniu w bazach danych policjanci ustalili tożsamość był to 18-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego nie mający uprawnień do kierowania. Mężczyzna został przewieziony do ostrowskiej komendy, badanie alkotestem wykazało, że jest trzeźwy jednak dodatkowo pobrano krew do zbadania na zwartość środków odurzających. Za swoje postępowanie 18-latek odpowie przed sądem.