Ostrowska policja zatrzymała do kontroli mężczyznę. Okazało się, że jechał pijany i bez uprawnień. Co więcej, chciał przekupić policjantów

W sobotnie (27.04. br.) popołudnie ostrowscy policjanci z ruchu drogowego patrolowali gminę Andrzejewo. Tam w jednej z miejscowości zatrzymali do kontroli drogowej audi. Na fotelu kierowcy siedział 30-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego.

Mężczyzna został zbadany na stan trzeźwości, miał 2,2 promila alkoholu w organizmie. W trakcie weryfikacji danych osobowych mężczyzny w policyjnych bazach okazało się, że 30-latek ma sądowy zakaz kierowania autem. Mężczyzna, aby uniknąć konsekwencji za złamanie prawa, próbował bezskutecznie namówić policjantów do odstąpienia od czynności, obiecując im korzyść majątkową.

- podaje asp. Marzena Laczkowska z ostrowskiej policji.

30-latek został zatrzymany i przewieziony do ostrowskiej komendy, gdzie trafił do policyjnego aresztu, a jego auto zostało skonfiskowane do dalszego postępowania.

We wtorek 30.04.2024 mężczyzna usłyszał w prokuraturze zarzuty kierowania autem w stanie nietrzeźwości na sądowym zakazie oraz złożenia obietnicy korzyści majątkowej w zamian za odstąpienie przez policjantów od czynności.

Za złożenie obietnicy wręczenia korzyści majątkowej w zamian za odstąpienie od czynności grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.