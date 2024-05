Mężczyzna próbował przekupić policjantów, którzy znaleźli przy nim marihuanę. Do zdarzenia doszło 15.05.2024

Około godz. 18.00 w Makowie Mazowieckim przy ul. Kościelnej policjanci prewencji zauważyli czterech mężczyzn spożywających alkohol w miejscu publicznym. Policjanci podeszli do mężczyzn, aby ich wylegitymować:

Mundurowi w trakcie legitymowania mężczyzn i po sprawdzeniu ich danych w policyjnym systemie ustalili, że jeden z nich, 29–letni mieszkaniec Makowa Mazowieckiego jest poszukiwany przez sąd do odbycia kary 9 dni pozbawienia wolności. Podczas dalszych czynności u 37–letniego makowianina policjanci znaleźli zawiniątko, a w nim susz roślinny, który po wstępnym badaniu okazał się marihuaną

- informuje oficer prasowy makowskiej policji podkom. Monika Winnik.

Mężczyzna został zatrzymany. Podczas doprowadzenia do jednostki policji 37-latek próbował wręczyć policjantom łapówkę, aby ci odstąpili od czynności służbowych. Mężczyzna był nietrzeźwy, miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie.

Jak informuje policja, obaj mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. 29–latek trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę, a 37–latek usłyszał zarzut posiadania środków odurzających i próbę wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom publicznym w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. Prokurator wobec 37–latka zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.