Nielegalne automaty do gier hazardowych w Makowie Mazowieckim. Ujawnili je funkcjonariusze służby celno-skarbowej i makowscy policjanci

17 czerwca 2024 funkcjonariusze MUCS w Warszawie przeprowadzili czynności służbowe w lokalu znajdującego się na terenie Makowa Mazowieckiego. Działania prowadzone były wspólnie z makowskimi policjantami wydziału kryminalnego.

Podczas czynności ujawniono pięć nielegalnych automatów do gier oraz środki pieniężne w kwocie 11 065 tys. zł. Znalezione urządzenia i pieniądze zostały zatrzymane jako dowody w sprawie i przekazane do magazynu depozytowego. W lokalu obecna była 44-letnia kobieta, która udostępniała maszyny do gier wbrew obowiązującym przepisom. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawieni kobiecie zarzutu z kodeksu karnego skarbowego