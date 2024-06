Policjanci zatrzymali dilera podczas porcjowania amfetaminy. To 50-latek z Makowa Mazowieckiego

W poniedziałek, 17 czerwca policjanci weszli do budynku gospodarczego na terenie jednej z posesji w Makowie Mazowieckim i zastali tam 50-letniego mężczyznę, który siedział przy stole i dzielił narkotyki na mniejsze porcje.

Z 50-latkiem był 34-letni mężczyzna, u którego policjanci również znaleźli amfetaminę. Jak ustalili mundurowi, 34-latek narkotyki zakupił chwilę wcześniej. W sumie policjanci zabezpieczyli ponad 110 gramów amfetaminy. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani

- informuje podkom. Monika Winnik.

34-latek odpowie za posiadanie narkotyków. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Natomiast zgromadzony materiał dowodowy wobec 50-latka pozwolił na przedstawienie mu zarzutów posiadania znacznej ilości narkotyków oraz handel nimi. We wtorek, 18 czerwca prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór, zakaz opuszczenia kraj i zakaz opuszczania miejsca zamieszkania bez powiadomienia organu dozorującego.

Policja przypomina, że za posiadanie narkotyków grozi kara do lat 3, a w przypadku ich znacznej ilości, nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Handel narkotykami zagrożony jest natomiast karą do lat 8, w przypadku znacznej ilości, nawet do 12 lat pozbawienia wolności.