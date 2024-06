Stachursky w Rzewniu, 22.06.2024. Koncert na zakończenie MAZOpikniku

To był trzeci z 10 MAZOpikników organizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego z okazji 25-lecia. Główna ulica Rzewnia zamieniła się w sobotę w swoiste miasteczko, w którym odbywały się warsztaty, koncerty, animacje. Była też strefa zdrowia, a w niej m.in. można było porozmawiać ze specjalistami i wykonać podstawowe badania. Na zakończenie wydarzenia była część muzyczna.

Przed koncertem gwiazdy publiczność rozgrzewała Arleta Lemańska z zespołem. Śpiewała głównie polskie przeboje, a wielu mieszkańców jej wtórowało. Po tym koncercie na scenie pojawili się Wiesław Chrzanowski - wójt gminy Rzewnie wraz z Izabelą Stelmańską - zastępcą dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w urzędzie marszałkowskim, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. - Szanowni państwo, chciałem was bardzo serdecznie przywitać, bo jest to zaszczytem dla gospodarza, kiedy widzi takie tłumy - mówił wójt. - Urząd marszałkowski organizuje w tym roku 10 takich pikników, a jeden z nich w naszej ukochanej gminie Rzewnie. Dzisiaj rano padał deszcz, ale kiedy rozpoczął się ten wspaniały MAZOpiknik chmury się rozstąpiły i wyszło słońce. Serdecznie dziękuję, że MAZOpiknik zawitał do naszej gminy po raz drugi - dodał wójt. - I życzę państwu dobrej zabawy na koncercie gwiazdy.

- Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Rzewnie, że chcieliście dzisiaj z nami być. Niektórzy byli tutaj od samego rana, niektórzy uczestniczyli w konkurach. Mam nadzieję, że nagrody się spodobały, a jeżeli czujecie jakiś mały niedosyt to już zapraszam na kolejny MAZOpiknik, który za tydzień odbędzie się w Sierpcu. Wspólnie świętujemy 25 lat samorządu województwa mazowieckiego, a mamy co świętować! Widzimy, jak zmienia się województwo i ile dobrego dzieje się dla wszystkich mieszkańców. Bawmy się razem i do zobaczenia na kolejnym MAZOpikniku! - mówiła Izabela Stelmańska. Potem sceną zawładnął Stachursky. Śpiewał, żartował, zagadywał. Natychmiast nawiązał świetny kontakt z publicznością.

Warto też wspomnieć, że podczas MAZOpikniku uroczyście otwarty został budynek, w którym będzie funkcjonować biblioteka oraz GOK.

- Pomysł narodził się 2,5 roku temu. Odkupiliśmy cały ten grunt i zbudowaliśmy obiekt, który będzie służył bibliotece i ośrodkowi kultury. Powstał także park - mówi wójt Wiesław Chrzanowski. - W założeniu miała to być wizytówka Rzewnia, ale chodziło też o to, by mieszkańcy mogli korzystać z fajnego miejsca. Bo co człowiek jest wart bez kultury?

Inwestycja kosztowała 6 mln złotych, gmina uzyskała 60 proc. dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. - No i mamy wizytówkę gminy. Już uzyskała przydomek "pałacyk" - śmieje się wójt. Jak wygląda? Zobaczcie na ostatnich zdjęciach w naszej galerii.