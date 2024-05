Duże zagrożenie pożarowe w lasach naszego regionu. IMGW ostrzega: zachowajmy szczególną ostrożność!

Od początku maja w naszym regionie miało miejsce 20 zdarzeń związanych z suszą: w powiecie ostrołęckim odnotowano 6 pożarów lasów i 4 pożary traw, natomiast w powiecie ostrowskim strażacy byli wzywani do pożarów lasu i traw 4 razy. W pow. makowskim strażacy byli wzywani do tego typu zdarzeń sześciokrotnie: 2 razy do pożaru poszycia leśnego, 2 razy do pożaru ściółki leśnej, a także raz do pożaru trawy i raz do pożaru pnia drzewa oraz trawy wokół niego.

Jak podkreśla straż pożarna, aby doszło do pożaru trawy lub ściółki leśnej potrzebny jest czynnik zewnętrzny - np. niedopałek papierosa czy zwarcie przewodów elektrycznych - trawa nie zapali się sama tylko dlatego, że jest sucho. Jednak w obecnych warunkach, przy wysokiej temperaturze powietrza i przy braku opadów, ogień dużo łatwiej i szybciej się rozprzestrzenia.