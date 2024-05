Zakaz wstępu do lasów w gminach Różan i Goworowo (do końca maja 2024). Nadleśnictwo Pułtusk prowadzi oprysk przeciw szkodnikom Beata Modzelewska

Fot. M. Bakuła/TO

Do mieszkańców powiatów ostrołęckiego i makowskiego wysłany został Alert RCB: "Uwaga! Do 31.05 zakaz wstępu do lasu w gminach Różan i Goworowo. Prowadzone będą opryski, działające drażniąco na drogi oddechowe, układ pokarmowy i oczy".