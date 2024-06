Wianki dla Słowianki - impreza charytatywna w Dobrołęce gm. Olszewo-Borki. 22.06.2024

Były smakołyki przygotowane przez KGW, tytułowe wianki, był koncert, można było wysłuchać wróżby ze słowiańskiego tarota...

A to wszystko, by pomóc choremu chłopcu. Albert ma 5 lat. Mieszka z rodzicami i czwórką starszego rodzeństwa w Nowej Wsi, gmina Olszewo-Borki.

Urodził się w 35. tygodniu ciąży z wrodzoną wadą serca. Zdiagnozowano u niego Tetralogię Fallota (niżej objaśniamy, co to jest) ze zrośnięciem zastawki płucnej, ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej. Największym problemem jest skrajna hipoplazja tętnicy płucnej, co oznacza, że Albertowi nie rozwinęła się tętnica płucna, a tlen dom płuc dostarczany jest naczyniami krążenia obocznego.

Pierwsze dwa miesiące życia Albert spędził w Centrum Zdrowia Dziecka na oddziale neonatologii, patologii i intensywnej terapii noworodka.

Chłopiec wymaga tlenoterapii. Bardzo szybko się męczy, a dłuższy spacer jest dla niego nie lada wysiłkiem.