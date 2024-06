Noc Sobótkowa w Myszyńcu. 29. edycja wydarzenia odbyła się 22.06.2024

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonali burmistrz Myszyńca Sławomir Ceberek i dyrektor RCKK Zdzisław Ścibek.

- Cieszę się, że mogę otworzyć Noc Sobótkową w Myszyńcu. Wierzę, że wszyscy będziemy się dobrze bawić. Wystąpią artyści reprezentujący różne nurty muzyki. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Wypada mi tylko życzyć Wam udanej zabawy - mówił włodarz gminy Myszyniec.

Jako pierwsi na scenie amfiteatru pojawiły się zespoły folklorystyczne działające przy RCKK w Myszyńcu. Potem przyszedł czas na występ pierwszej gwiazdy. Do wspólnej zabawy młodszą widownię porwał zespół Megi. Po ich występie wręczono nagrody zwycięzcom konkursów zorganizowanych przez RCKK. Jeden z nich to poszukiwanie "kwiatu paproci". Został on szybko znaleziony, a zwyciężczyni otrzymała nagrodę. Kolejną gwiazdą, która wystąpiła na scenie była formacja Dejw z Ostrowi Mazowieckiej. Publiczność zgromadzona w amfiteatrze bawiła się także przy muzyce zespołu Łobuzy. Imprezę kończył występ DJ Salisa i pokaz laserowy.