Uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego w parafii pw. Św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim

Uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych to inaczej Komunia Święta Generalna lub Rocznicowa. Stanowi kolejne ważne wydarzenie w życiu dziecka, w rozwoju wiary. To, co przyrzekali i wyznawali rodzice i chrzestni w czasie chrztu, podczas tej uroczystości dzieci czynią osobiście, bardziej świadomie i szczerze.

Do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego przystąpiły uczniowie klas IV szkół podstawowych. Aktywnie uczestniczyły we mszy świętej.

Podczas uroczystości dzieci otrzymały na pamiątkę Pismo Święte.