Amerykańska Parada w Kadzidle. Piękne auta można było podziwiać 2.06.2024

Około stu aut i motocykli zjechało 2 czerwca do Kadzidła na drugą Amerykańską (czy też Amerycką po kurpiowsku) Paradę. Zaparkowały przy ul. Kościuszki, a po 14.00 przemierzały inne ulice Kadzidła.

Uczestnicy brali udział w takich oto konkurencjach: najlepsze palenie gumy

najgłośniejszy wydech (125-130 decybeli to nic nadzwyczajnego, jak się okazało)

najstarsze auto

pojazd publiczności Pomiędzy samochodami krążyli młodsi i starsi - mieszkańcy Kadzidła i nie tylko - oglądając auta, zaglądając pod maskę, rozmawiając z właścicielami. - O, ten wygląda jak Złomek z bajki - dało się usłyszeć przy fordzie z 1964 roku. Silnik benzynowy 5,7 litra V8, ponad 400 KM. Kupiony 4 lata temu. - Jak go kupiliśmy, to w zasadzie była tylko rama z zawieszeniem i kabiną, błotniki, maska. Nie było silnika, skrzyni biegów, paki. Zbudowanie go zajęło około roku. Dodawaliśmy kolejne elementy, aby samochód jeździł - opowiada Paweł Wasilewski z Warszawy, brat właściciela - Arkadiusza, mechanik. - Ten ford jeździ na co dzień. W sierpniu pojedziemy nim na Węgry, a stamtąd do Włoch - pokonamy nim ponad trzy tysiące kilometrów - zdradza wakacyjne plany.

Objaśnia jeszcze, do czego służą zamocowane na pace dwie beczki.

- Ta czarna służy nam za bagażnik, a w żółto-zielonej jest ukryta turystyczna lodówka. Auto pali w trasie 13-14 litrów na setkę. Zarejestrowane jest na trzy osoby. Nieco dalej wzrok przyciąga auto szeryfa. Przyjechało z Białegostoku. Rocznik 2008. - Tutaj jest wszystko to, co mają w autach amerykańscy policjanci - pokazuje wnętrze właściciel, Wojciech Rutkowski. Ma jeszcze dwa amerykańskie policyjne auta - z 2014 i 2018 roku. Jeździ na zloty i parady, bierze udział w akcjach charytatywnych. - W ubiegłym roku wspierałem zbiórkę pieniędzy na karetkę w Białymstoku - mówi. Chyba największe zainteresowanie budził chevrolet - najgorzej wyglądający. Z numerem B53 na drzwiach.

- On w ogóle jeździ? - głośno zastanawiało się wiele mijających go osób.

- Fakt, wiele osób nie wierzy, że ten samochód jest na chodzie - śmieje się jego właściciel Rafał Derecki "Dyra" z Warszawy. - To jest chevrolet Bel Air z 1953 roku - objaśnia. - A B53 to jest numer startowy z wyścigów na 1/8 mili z Niemiec. Tam jeździmy z kolegami 2-3 do roku. Na starych lotniskach są tam organizowane wyścigi równoległe na 1/8 mili właśnie. A chevroleta kupiłem jako kupę złomu, jakieś 10 lat temu. Trzy lata powstawał i od tamtej pory cieszy oko i jeździ - z mniejszymi i większymi awariami, ale tak to przy starym samochodzie bywa. Silnik 5,7 V8, skrzynia automatyczna, pneumatyczne zawieszenie - w trasie jest dosyć ekonomiczny.

Właściciel podał też ciekawostkę dotyczącą tego auta. - To jest jeden z rządowych samochodów, które w latach 50. ubiegłego wieku przyjechały do Polski w ramach kontyngentu. Cześć woziła dygnitarzy kościelnych, a część ludzi z rządu. Ten pochodzi z Krakowa i tam woził dygnitarzy kościelnych - opowiadał. Obok znacznie młodsze auto - chevrolet z 2003 roku. Przebieg - 70 tysięcy km. - To samochód z amerykańskiej lotniczej bazy wojskowej w Holandii - mówi właściciel Maciej Babecki z Marek pod Warszawą. Kupił go kilka miesięcy temu. - Pierwszy raz był zarejestrowany w Polsce w 2017 roku. W garażu Maciej ma więcej "staruszków", podobnie jak pozostali rozmówcy. - Pierwszy kupiłem chyba ze 20 lat temu, jeszcze nie miałem nawet prawa jazdy. Ford capri - oczywiście jest na chodzie, choć rzadko nim jeżdżę. Kilka razy nawet przymierzałem się do sprzedaży, ale ostatecznie zawsze dzwoniłem do potencjalnego kupującego i mówiłem: sorry, jednak nie. Śmiejemy się z kolegami, że dobrze kupujemy samochody, ale strasznie słabo sprzedajemy. Przed nim chevrolet z 1955 roku.

- Ściągnąłem go ze Stanów - opowiada właściciel, Maciej Bukowski z Wołomina. - Też jako złom. I zrobiłem z niego samochód w pełni użytkowy. To jest mój pojazd na zloty - mogę tam zapakować materac, sprzęt kempingowy - wszystko, co mi jest potrzebne na kilka dni. On jest na w miarę nowoczesnym podwoziu, ma nowoczesne zawieszenie, ma tempomat, klimatyzację. Najdłuższa trasa jaką nim zrobiłem to 1100 km bez noclegu. Jechaliśmy trzema takimi samochodami. W ubiegłym roku przejechałem nim 900 km nad Balaton. Lubię nim podróżować - dodaje. Zobaczcie wszystkie pojazdy, jakie zaparkowały 2.06.2024 w Kadzidle: