Wypadek w Kurpiach Szlacheckich gm. Troszyn, 14.05.2024 Beata Modzelewska

Do zdarzenia doszło 15 maja 2024 ok. godz. 11.00. Poszkodowanych zostało 5 osób, na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Tylko dziś na terenie Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego doszło do 3 zdarzeń drogowych.