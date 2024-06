Wypadek w Troszynie. Saab wjechał do rowu. Do zdarzenia doszło 20.06.2024

- Młody mieszkaniec powiatu, kierując pojazdem marki Saab, jadąc do Ostrołęki na prostym odcinku drogi nie dostosował prędkości do warunku panujących na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad autem i zjechał do rowu. Został zabrany do szpitala, na szczęście nie doznał poważnych obrażeń. Kierowca był trzeźwy - informuje kom. Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji.