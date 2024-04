Droga Ostrów Mazowiecka - Małkinia Górna. Zakończył się kolejny przetarg na remont drogi nr 627. Co dalej? Milena Jaroszewska

W kwietniu mijają 3 lata od rozpoczęcia pierwszych prac na drodze wojewódzkiej nr 627 na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia Górna. Niestety, nie jest to okazja do świętowania, ponieważ droga nadal nie została skończona. Właśnie zakończył się drugi przetarg (pierwszy został unieważniony) na wyłonienie wykonawcy, który dokończy inwestycję. Czy tym razem się to uda?