Most w Teodorowie będzie gotowy wcześniej niż na koniec 2025 roku?

Jak czytamy w komunikacie starostwa:

Planowane jest skrócenie harmonogramu o 9 miesięcy i oddanie mostu do użytku w czerwcu 2025 roku. Rozmawiano także o możliwości połączenia obiektów na Narwi i małej Rozodze drogami dojazdowymi od Łęgu Przedmiejskiego do drogi krajowej nr 53 w Szwendrowym Moście. Ministerstwo Infrastruktury zaprezentowało kilka wariantów rozwiązań oraz możliwości współfinansowania. Jednym z nich jest zaangażowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy. Rewizja Krajowego Planu Odbudowy zdominowała dyskusję w trakcie ubiegłotygodniowych obrad Zespołu ds. Infrastruktury Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w którym także w siedzibie MSWiA w Warszawie uczestniczył starosta Kubeł i zabierał głos przedstawiając punkt widzenia powiatów. Dwie inne możliwości finansowania, wskazane przez Ministerstwo, to rządowy Program Mosty dla Regionów lub Rządowy Fundusz Przebudowy Dróg Samorządowych. Kolejna to przekazanie inwestycji mostowej wraz z 7-kilometrowym odcinkiem drogi jako drogi krajowej do realizacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.