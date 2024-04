Wyłoniono wykonawcę DW 627 na odcinku Ostrów - Małkinia. To firma COLAS z Palędzia

Zgodnie z dokumentacją przetargową termin realizacji zamówienia to 10 miesięcy od daty podpisania umowy w tym: do 8 miesięcy od daty podpisania umowy – termin wykonania robót; do 10 miesięcy od daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy. Droga powinna być zakończona do wiosny 2025 roku.

W kwietniu 2024 roku minęły 3 lata od rozpoczęcia pierwszych prac na drodze wojewódzkiej nr 627 na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia Górna.