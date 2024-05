Kiedy ruszy budowa nowej Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej? KWP w Radomiu odpowiada

Od 2019 roku Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu podejmuje działania mające na celu wybudowanie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej. W 2022 roku zadanie to zostało wpisane do planu inwestycyjnego, jednak z związku z brakiem możliwości zapewnienia płynności finansowej inwestycji została ona przełożona na kolejne lata. Na przełomie 2023/2024 roku podjęto rozmowy z władzami lokalnymi zmierzające do pozyskania dofinansowania realizacji I etapu inwestycji, tj. dokumentacji projektowej. W bieżącym roku zadanie „Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej - budowa nowej siedziby - etap I dokumentacja” zostało ujęte na liście zadań zakwalifikowanych do planu inwestycji na 2024 rok