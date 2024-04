Marsz dla biało-czerwonej w Bogutach-Piankach, 26.04.2024

26.04.2024 r. pod Urząd Gminy w Bogutach–Piankach przybyli członkowie Klubu Seniora, uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Bogutach-Piankach, przedszkolaki i nauczyciele z oddziału przedszkolnego przy SP, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Tymiankach-Buciach, członkowie Stowarzyszenia Towarzystwo Nasze Boguty, strażacy z OSP w Bogutach-Piankach oraz mieszkańcy gminy.

Zgodnie z sugestią organizatorów część uczestników marszu kolorami stroju nawiązała do barw narodowych, były też biało-czerwone flagi w różnych rozmiarach.

- Cieszę się, że tak licznie przybyliście państwo na drugi marsz dla Biało-Czerwonej. Jak widzę na nasze zaproszenie pozytywnie zareagowały wszystkie grupy wiekowe – i to także jest powód do radości - inaugurując marsz, powiedział Jędrzej Drewnowski – wójt gminy Boguty-Pianki. - Dzień Flagi to dzień o znaczeniu symbolicznym, przypominający naszą historię i tradycję narodową. To również znakomita okazja do propagowania szacunku dla polskich symboli narodowych. Dzisiejsza pogoda doskonale podkreśla radosny charakter tego święta. Niech nasz wspólny marsz będzie wyrazem naszego przywiązania do tradycji oraz sposobem okazania czci i szacunku naszym barwom narodowym.