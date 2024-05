Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbyła się 7.05.2024

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej – Beata Wawrzonkowska wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego i burmistrza.

- Staję przed państwem z wdzięcznością i satysfakcją za ponowne powierzenie mi funkcji burmistrza naszego miasta. To dla mnie ogromny zaszczyt i zobowiązanie - mówił Tadeusz Ciak. - To jest pewnego rodzaju zwieńczenie mojej 14-letniej pracy samorządowej. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach, a w szczególności tym, którzy oddali głos na mnie. To wasze zaufanie jest dla mnie największą nagrodą i motywacją do dalszej owocnej pracy. Pamiętam ten dzień sprzed 10 lat, kiedy składałem przed państwem obietnicę zmian, przedstawiając z tego miejsca wizję rozwoju, odpowiadającą potrzebom naszych mieszkańców. Dziś, patrząc wstecz, mogę z dumą powiedzieć: zrobiliśmy to! Mogę też śmiało do tego dodać, że jest tu wielu autorów tego dzieła. Ogromną większość zamierzeń udało nam się wspólnie przeprowadzić. Zrealizowaliśmy szereg kluczowych inwestycji, zmodernizowaliśmy znaczną część infrastruktury miejskiej, a także zainicjowaliśmy liczne projekty społeczne i edukacyjne. Gratuluję wszystkim nowo wybranym radnym. Zdobycie mandatu radnego to dowód zaufania ze strony mieszkańców. Oni wierzą w wasze zaangażowanie, kompetencje i wizję rozwoju miasta. Odnoszę wrażenie, że wspólnie stworzymy dobrze działający tandem w postaci organu stanowiącego i wykonawczego, który będzie rzetelnie reprezentować interesy wszystkich mieszkańców. Szczególną troską otaczać będziemy ochronę środowiska naturalnego, dalszą rozbudowę infrastruktury drogowej, rekreacyjnej i sportowej, a także kwestie związane z poprawą naszego bezpieczeństwa.