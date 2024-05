Różan. Woda z kranu już zdatna do picia? Są najnowsze wyniki badań

Udało się opanować sytuację i wyczyścić oraz zdezynfekować sieć. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowiecki wydał komunikat o jakości wody:

Woda w Różanie jest już zdatna do picia.

Piotr Świderski, burmistrz gminy Różan, opublikował w mediach społecznościowych obszerny komentarz dotyczący ostatnich wydarzeń w gminie:

Dziękuję prezesowi ZGK sp. z o.o. w Różanie oraz pracownikom spółki za pełną zaangażowania i poświęcenia akcję naprawczą po wystąpieniu problemów z wodą. Zadziałaliście wzorowo i natychmiast, wbrew temu co rozpowiadają miejscowi malkontenci i hejterzy. Dziękuję strażakom, którzy dzielnie rozwozili wodę pitną. Można na was zawsze liczyć. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali, a nie przeszkadzali w radzeniu sobie z sytuacją kryzysową. Zapewniam, że zrobimy wszystko by w przyszłości podobne akcje się nie powtarzały. Tak na marginesie warto dodać, że badamy wodę dwa razy częściej niż nakazują to przepisy.

Mając na uwadze, że określone kategorie zanieczyszczeń wody mogą się pojawiać wyłącznie w przypadku przedostania się do niej nieczystości pochodzenia zwierzęcego bądź ludzkiego, rozpoczynamy kontrolę opróżniania i szczelności zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb). Z całą stanowczością podkreślam, że nie będziemy mieć taryfy ulgowej dla wszystkich tych, którzy zamienili studnie w szamba, albo pozbywają się ścieków w sposób nielegalny. Nie wystarczy umowa na wywóz nieczystości. Będziemy sprawdzać, czy ilość pobranej wody odpowiada ilości dostarczonych ścieków. Żarty się skończyły, a ostatnie problemy z jakością wody dobitnie pokazały, że czas ukrócić tolerancję dla ludzi, którzy zatruwają środowisko narażając tym zdrowie i życie mieszkańców. Wystarczy tej samowolki.

Jednocześnie przypominam, że wszędzie tam gdzie istnieje sieć kanalizacji sanitarnej istnieje obowiązek podłączenia się do niej. Szambo, nawet szczelne nie wystarczy. Na to również zwrócimy szczególną uwagę.

Liczę na Państwa współpracę przy kontrolach. Karanie to ostateczność, ale jeśli natrafimy na wyjątkowa perfidię - może nie być wyjścia.

A na koniec apel. Szanujmy się nawzajem i nie dajmy się zwariować plotkarzom, panikarzom, hejterom i wszelkiej maści nienawistnikom.