Zmiana zasilania sieci wodociągowej z SUW Różan z powodu wykrycia bakterii z grupy coli. Ważna informacja dla mieszkańców

W związku z przekroczeniami w otrzymanych wynikach cząstkowych po badaniach kontrolnych Zakład Gospodarki Komunalnej w Różanie informuje, że podjął działania naprawcze w zakresie przeprowadzenia dezynfekcji stacji oraz sieci wodociągowej w miejscowości Różan. W celu weryfikacji oraz sprawdzenia skuteczności dezynfekcji w najbliższych dniach zostaną pobrane próbki kontrolne do ponownych badań.

Gmina Różan podjęła decyzję o zmianie zasilania sieci wodociągowej na terenie gminy:

W związku z niezdatnością wody do spożycia podjęto decyzje o zmianie zasilania sieci wodociągowych na terenie Gminy Różan, w celu zapewnienia wody zdatnej do spożycia dla części mieszkańców miasta Różan i sąsiednich miejscowości.

Miejscowość Paulinowo, oraz ulice w miejscowości Różan: Królowej Bony, Anny Jagiellonki, Jagiellonów, Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta, Barbary Radziwiłłówny zostają zasilane z sieci w miejscowości Dzbądz.

Miejscowości Chrzczonki, Dyszobaba oraz ulice w miejscowości Różan: Ul. Polna, Szkolna od ulicy Polnej do numeru 8A, Spokojna, Czysta, Mikołaja Kopernika, Marii Skłodowskiej-Cure.

Biorąc pod uwagę zmiany w zasilaniu Stacja uzdatniania Wody w Różanie będzie zasilała sieć wodociągowo w miejscowości Różan z wyłączeniem następujących ulic: ul. Polna, Szkolna od ulicy Polnej do numeru 8A, Spokojna, Czysta, Mikołaja Kopernika, Marii Skłodowskiej-Cure, Królowej Bony, Anny Jagiellonki, Jagiellonów, Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta, Barbary Radziwiłłówny.

Po przeprowadzeniu czynności naprawczych ponowione zostaną badania a wyniki niezwłocznie przesłane do Stacji sanitarno-epidemiologicznej w Makowie Mazowieckim.