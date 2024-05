Bakterie grupy coli w wodzie. ZGK w Różanie dezynfekuje SUW i sieć wodociągową w Różanie oraz SUW i sieć wodociągową Załęże Sędzięta

Bakterie grupy coli - informacje ogólne

Bakterie grupy coli (total coliforms) to do niedawna powszechnie stosowany wskaźnik jakości wody. Do bakterii grupy coli, poza E. coli (bakteria grupy coli typu kałowego) zalicza się też bakterie z rodzaju Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, jak również Serratia, Hafnia (Leclerc i wsp., 2001). Wszystkie bakterie grupy coli należą do rodziny Enterobacteriaceae, a obecnie obowiązująca definicja (WHO 2011) określa, że są to drobnoustroje mające zdolność do wytwarzania enzymu β-D-galaktozydazy, na której aktywności oznaczaniu opiera się większość stosowanych obecnie metod wykrywania tych bakterii w wodzie.