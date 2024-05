VIII Święto Rotmistrza Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej. Przeczytajcie, co działo się w ogródku jordanowskim 18.05.2024

Rotmistrz Pilecki potrafił ponad podziałami łączyć ludzi i ze swojej strony też chciałbym, żebyśmy żyli tak jak on. On był naprawdę wspaniałym wzorem do naśladowania dla nas i życzę nam wszystkim, żebyśmy czerpali wzorce z jego życia. Tak jak pani dyrektor powiedziała, to też jest dzień radosny, bo to są urodziny rotmistrza Pileckiego, więc jako burmistrz Ostrowi Mazowieckiej życzę państwu cudownej zabawy. Obchodzimy urodziny bohatera i możemy być dumni, że na naszym terenie spędził jakiś okres swojego życia. I mamy cząstkę takiej namacalnej historii, czyli jego dom, w którym rzeczywiście przebywał i w którym poznał swoją małżonkę panią Marię. Rotmistrzu Pilecki - wszystkiego najlepszego.