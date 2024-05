Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Wójt gminy Małkinia Górna złożył życzenia pielęgniarkom

Moc życzeń oraz kwiaty na ręce naszych pielęgniarek i położnych przekazał Wójt Gminy pan Dariusz Rafalik z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych.

Podczas obu spotkań oprócz życzeń: zdrowia, pomyślności, wytrwałości oraz życzliwości ze strony pacjentów wójt gminy pan Dariusz Rafalik wyraził również słowa uznania dla ciężkiej i wymagającej pracy z chorymi.

Zawód pielęgniarki i położnych nieustannie cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym, a wszystko to za sprawą wspaniałych osób, które każdego dnia opiekują się chorymi robiąc to z ogromną empatią i szacunkiem dla drugiego człowieka, to prawdziwa misja. Dziękuję Wam za to jak pięknie każdego dnia ją realizujecie”