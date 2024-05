Gminne obchody Dnia Strażaka w Czarni, 12.05.2024

Później, poprzedzani przez orkiestrę dętą, zwartą kolumną udali się do świątyni, by wziąć udział we mszy św. Celebransem nabożeństwa był proboszcz parafii pw. NP NMP w czarni ks. Wiesław Pac. Strażacy uczestniczyli w liturgii mszy św.

W kościele zagrała orkiestra dęta z Czarni. Zespół liczy coraz więcej muzyków. Skład orkiestry uzupełniają młodzi ludzie. Dołączają oni do członków swoich rodzin, którzy grają w niej od lat. Podczas występu w Dniu Strażaka zauważyć można było nowe twarze. Po raz pierwszy oficjalnie wspólnie zagrał Stanisław Deptuła z Długiego wraz ze swoimi wnukami - 12-letnią Mają i 8-letnim Wojtkiem.

Po mszy św. strażacy ochotnicy z terenu gminy Czarnia oraz zaproszeni goście przejechali do Bandyś. Wybór miejsca uroczystości nie był przypadkowy. Jednostka OSP w tej miejscowości obchodzi w tym roku 40. rocznicę powstania. W uroczystości obok strażaków-ochotników wzięli udział także zaproszeni goście. Obecni byli m.in. wójt gminy Czarnia Marek Piórkowski, przewodniczący Rady Gminy w Czarni Dorota Kaczmarczyk, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP Mirosław Augustyniak, radny sejmiku województwa mazowieckiego Rafał Kowalczyk, przedstawiciel biura poselskiego posła Marcina Grabowskiego, radni powiatowi gminni oraz przedstawiciele struktur powiatowych OSP, Komendy Miejskiej PSP w Ostrołęce i zaprzyjaźnionej jednostki OSP w Brodowych Łąkach w gminie Baranowo.