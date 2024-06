Złote Gody w gminie Rzewnie. 20.06.2024 cztery pary świętowały jubileusz małżeński

Jubileusz Złotych Godów to symbol wierności i miłości, to dowód wzajemnego zrozumienia, szacunku i istoty związku małżeńskiego. To również wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń i małżeństw.

Małżonkowie obchodzący Złote Gody uhonorowani zostali medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystego aktu dekoracji w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał wójt gminy Rzewnie Wiesław Chrzanowski.

Jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego świętowały następujące pary :

Elżbieta i Tadeusz Gregorkowie

Elżbieta i Józef Lewandowscy

Wiesława i Tadeusz Majkowscy

Małgorzata i Marek Ochmanowie

Wójt gminy Wiesław Chrzanowski, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Renata Samsel, sekretarz gminy Jolanta Chełchowska, przewodnicząca rady gminy Krzysztof Napiórkowski oraz radny powiatowego Sławomir Chrzanowski skierowali w stronę jubilatów słowa uznania, gratulacje i życzenia długich lat wspólnego życia w zdrowiu i rodzinnym szczęściu.

Uroczystość uświetnił występ dzieci z Przedszkola Samorządowego w Rzewniu.