Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Starym Lubotyniu, 16.06.2024

Wśród drużyn kobiecych, które stanęły do rywalizacji, były zespoły reprezentujące jednostki OSP z Gumowa i Starego Lubotynia. Panie zademonstrowały swoje umiejętności w szeregu wymagających zadań, które sprawdzały ich szybkość, zręczność, koordynację i precyzję. Równie emocjonujące były zmagania drużyn męskich. Dziewięć zespołów stanęło do rywalizacji w tradycyjnych konkurencjach pożarniczych, takich jak sztafeta pożarnicza czy ćwiczenie bojowe. Mężczyźni pokazali nie tylko doskonałe przygotowanie fizyczne, ale również znakomitą współpracę zespołową i taktyczne podejście do każdej konkurencji - relacjonuje gmina.

Po zakończeniu zmagań odbyło się uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród dla najlepszych drużyn.