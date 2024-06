Narada burmistrzów i wójtów gmin kurpiowskich w Surowem. Czy będzie Nagroda im. Adama Chętnika?

Dużo czasu uczestnicy spotkania w Surowem poświęcili sprawie ustanowienia Nagrody im. Adama Chętnika.

Chcemy, by była to nagroda przyznawana raz w roku jednej osobie, organizacji lub firmie za najwybitniejsze dokonania w zakresie ochrony dziedzictwa kurpiowskiego. Każda z gmin wpłacałaby rocznie 1 500 zł, dzięki czemu fundusz nagrody wynosiłby około 20 tys. zł. Dużo rozmawialiśmy o powołaniu kapituły przyznającej nagrodę. Doszliśmy do wniosku, że powinny ją tworzyć osoby cieszące się autorytetem i dokonaniami w zakresie popularyzowania kultury regionu