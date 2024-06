100 lat OSP w Laskach i Gminny Dzień Strażaka, 23.06.2024

Uroczystość rozpoczęła się w czerwińskim kościele mszą świętą w intencji strażaków. Ksiądz poświęcił także sztandar OSP Laski, ufundowany przez życzliwe strażakom osoby prywatne, firmy i samorządy. Dalsza część uroczystości odbyła się w Laskach, przy remizie OSP. Na jej teren wozy strażackie gminnych OSP wjechały na sygnałach...

Dowódca uroczystości druh Dariusz Kolwicz złożył meldunek prezesowi zarządu powiatowego OSP Januszowi Głowackiemu, podniesiona została flaga państwowa i odegrany hymn Polski. Gości przywitał dh Marcin Kumiński, prezes OSP w Laskach. - Nasza jednostka powstała w 1924 roku, jako pierwsza w gminie Czerwin, a 14 w powiecie ostrołęckim. Następnie zawiązały się OSP Czerwin i OSP Suchcice. Jubileusz jest najbardziej sprzyjającą okazją do podsumowania dotychczasowej działalności. Cofnijmy się zatem myślą, by uzmysłowić sobie bohaterstwo, ofiarność i poświęcenie naszych dziadków, ojców, braci w społecznej służbie, w walce z żywiołem dla dobra naszych bliźnich, całej społeczności i środowiska Lask i gminy Czerwin. Wspominamy tę działalność, by oddać hołd wszystkim druhom, którzy nie doczekali tej uroczystej chwili, a położyli ogromne zasługi w rozwój ochrony przeciwpożarowej. Wspominamy również dlatego, by z efektów ich bezinteresownej i trudnej pracy czerpać przykład i siłę do nowych zadań, jakie nas czekają, a tym żyjącym chcemy podziękować i wspólnie z nimi, zaproszonymi gośćmi, druhami i społeczeństwem świętować ten jubileusz - mówił.

Zebrani poznali kilka faktów z historii OSP w Laskach. W roku 1924 Stanisław Krawczyk, Józef Suska i Hieronim Kumiński powołali w Laskach Ochotniczą Straż Pożarną. Prezesem został druh Stanisław Krawczyk, a komendantem - Hieronim Kumiński. Jednostka rozpoczęła prężną działalność, w jej szeregi wstąpili niemal wszyscy mieszkańcy. Po kilku latach jednostka, mając poparcie mieszkańców, pozyskała plac i wybudowała drewniany budynek remizy, z salą taneczną i zapleczem do przechowywania sprzętu gaśniczego i wyposażenia. Wyposażenie jednostki stanowił wóz do przewożenia sprzętu, dwie beczki dwukołowe na wodę, węże tłoczne i wyposażenie osobiste strażaków. Pierwszy wóz do przewozu sprzętu i ludzi dla straży wykonali miejscowi kowale. W okresie przedwojennym strażakom z Lask udało się także kupić nowoczesną jak na tamte lata sikawkę gaśniczą produkcji angielskiej. Za wsławienie się akcjami gaśniczymi starosta ostrołęcki nadał OSP w Laskach przywilej pobierania opłaty targowej na jarmarku czerwińskim. Dzięki temu jednostka pozyskiwała fundusze na rozwój. Powołano do życia orkiestrę dętą, a jej założycielem i kapelmistrzem był Leonard Gawkowski. W 1938 roku społeczeństwo ufundowało jednostce sztandar. W czasie wojny sztandar spłonął wraz z budynkami probostwa, gdzie był przechowywany. Z rąk okupanta zginęło wielu strażaków. Podczas działań wojennych zniszczeniu uległ również budynek remizy, a pod naciskiem okupanta działalność zawieszono. Po odzyskaniu niepodległości jednostka długo nie mogła się odbudować. Naczelnikiem w tym czasie został druh Tadeusz Gołąbek. Zmarł w 1959 roku, po nim funkcję naczelnika OSP w Laskach objął Witold Krawczyk. Na początku lat 60. OSP odbudowało strażnicę, stopniowo w szeregi jednostki wstępowali nowi członkowie. W latach 90. strażacy OSP w Laskach wraz z mieszkańcami obu sołectw organizowali w budynku remizy dyskoteki, których celem było zebranie środków na budowę nowego budynku szkoły podstawowej, który na koniec lat 90. został oddany do użytku.

OSP w Laskach dziś

Jednostka OSP w Laskach skupia mężczyzn, kobiety i młodzież. OSP posiada lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem. Remiza przechodzi generalny remont. Uporządkowany został plac, rozbudowane garaże, wymieniona instalacja elektryczna, wykonane nowe tynki, wymieniona została stolarka okienna, drzwi oraz dach. Dzięki pomocy gminy obiekt będzie posiadał dwa garaże, salę szkoleń, zaplecze i część socjalną. Dzięki współpracy z druhnami tworzącymi Koło Gospodyń Wiejskich odremontowano budynek szkoły podstawowej, który służy jednostce i społeczności wsi.

Zarząd jednostki obecnie stanowią: Marcin Kumiński - prezes

Błażej Struniawski - wiceprezes, naczelnik

Marcin Wachuta - wiceprezes

Michał Kaczmarczyk - zastępca naczelnika

Ewa Bełdycka - sekretarz

Adam Struniawski - skarbnik

Paweł Wachuta - gospodarz

Komisja rewizyjna: Anna Kaczmarczyk, Beata Wiśniewska, Marzena Sikora. Po tej części uczczono minutą ciszy druhów, którzy odeszli na wieczną służbę do świętego Floriana. Kolejnym punktem było symboliczne wbicie gwoździ w drzewce nowego sztandaru OSP w Lasach. Uczyniło to 41 osób - prywatnych i przedstawicieli różnych instytucji. A potem dh Janusz Głowacki odczytał akt nadania sztandaru jednostce OSP w Laskach i oficjalnie przekazał sztandar druhowi Marcinowi Kumińskiemu, ten zaś - członkom pocztu. Jak na strażacką uroczystość przystało, nie zabrakło medali i odznaczeń.

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał druh Krzysztof Wachuta

Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Krzysztof Cudnoch, Anna Kaczmarczyk (córka Tadeusza), Anna Kaczmarczyk (córka Stanisława) oraz Ewa Bełdycka

Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Marcin Kumiński, Jakub Leszczyński, Błażej Struniawski, Stanisław Domański

Srebrną odznakę za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej powiatu ostrołęckiego otrzymał Bogusław Sienicki

Brązową odznakę za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej powiatu ostrołęckiego otrzymali: Adam Struniawski, Wiesław Tyszka, Stanisław Suchcicki, Robert Zbiejczyk

Odznakę "Strażak wzorowy" otrzymali: Dariusz Tyszka, Łukasz Kamiński, Marcin Wachuta, Paweł Wachuta, Michał Kaczmarczyk. Odznaczenia za wysługę: 45 lat - Adam Jan Struniawski, Janusz Dmochowski

35 lat - Bogusław Bączyk, Krzysztof Cudnoch, Roman Krupiński, Krzysztof Wachuta, Stanisław Wojciech Domański, Andrzej Szpakowski

15 lat - Marcin Kumiński, Jakub Leszczyński, Marcin Wachuta, Błażej Paweł Struniawski, Kamil Kurpiewski

10 lat - Anna Kaczmarczyk (c. Tadeusza), Anna Kaczmarczyk (c. Stanisława), Ewa Bełdycka, Marzena Sikora, Beata Wiśniewska, Marzena Jastrzębska, Beata Gawrysiak.

OSP w Laskach otrzymała pamiątkowy medal Pro Masovia, przyznawany przez marszałka Mazowsza za zasługi na rzecz województwa. Okolicznościowe dyplomy od marszałka Adama Struzika otrzymali druhowie: Błażej Struniawski, Dariusz Tyszka, Marcin Kumiński, Adam Struniawski, Krzysztof Cudnoch, Marcin Wachuta, Jakub Leszczyński. Jubilatka dostała też upominki - rzeczowe i finansowe - od zarządu województwa mazowieckiego, zarządu powiatu ostrołęckiego, Banku Spółdzielczego w Wąsewie, przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej oraz wójta gminy Czerwin. Jubilatka została też odznaczona złotym znakiem związku OSP RP - za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczpospolitej Polskiej. Padło też pod adresem strażaków - tych z Lask, ale i wszystkich czerwińskich - wiele ciepłych słów. - Bardzo się cieszę, że państwowa i ochotnicza straż pożarna współpracują ze sobą, tworząc jedną wielką strażacką rodzinę, której podstawowym celem jest ratowanie życia i zdrowia ludzkiego. Serdecznie wam dziękuję za ciężką ofiarną służbę, za to, że wszyscy, którzy potrzebują pomocy, mogą z waszej strony na nią liczyć. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają ochronę przeciwpożarową - bez tego wsparcia nie moglibyśmy profesjonalnie udzielać pomocy. OSP w Laskach gratuluję pięknego jubileuszu. To wspaniale, że piękne wartości pożarnicze przekazujecie z pokolenia na pokolenie. Życzę wam wiele radości, optymizmu, aby pożarnictwo było dla was dalej pasją, a nie obowiązkiem. Bądźcie dumni z tego, że jesteście strażakami - mówił st. bryg. Maciej Bieńczyk, zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP.

- Zważajcie na swoją wspaniałą historię i dalej tak trzymajcie - mówił dh Janusz Głowacki, prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP. - Zachęcajcie młodych, by wstępowali w szeregi OSP. To ważne, byśmy mieli następców.

- Gratuluję straży w Laskach wspaniałego jubileuszu - mówił wójt gminy Czerwin Grzegorz Długokęcki. - Pozyskujecie nowy sztandar, dbacie o swój budynek i jego otoczenie, macie samochód. Toczą się rozmowy, aby został wymieniony na nowszy. Niech ta jednostka spaja druhów i całą społeczność pod nowym sztandarem. Życzę wam prężnej działalności, siły i dumy na następne sto lat. I wszystkim strażakom, w Gminnym Dniu Strażaka, chciałbym podziękować za ofiarną, bezinteresowną służbę. Życzę wam zdrowia, siły i optymizmu - dodał. Głos zabrał też Zbigniew Gołąbek - nauczyciel, syn pierwszego powojennego naczelnika OSP w Laskach.

- Cieszę się i mój tata też by się cieszył, że Laski doczekały sztandaru, takiej uroczystości i wyróżnień. Gratuluję. Dzisiejsza uroczystość otwiera wyjątkową księgę w historii OSP. Chciałbym, aby było w niej jak najwięcej kart, z których bylibyśmy bardzo dumni. I tego OSP w Laskach życzę. Ale dzisiejsza uroczystość zamyka też księgę, która opisuje sto lat. Gdy będziemy ją przeglądać, znajdziemy wiele wspaniałych wydarzeń. Jestem bardzo dumny z osiągnieć laskowskiej straży!