Dariusz Rafalik, wójt gminy Małkinia Górna: Najważniejszym wyzwaniem będzie uporządkowanie finansów i efektywne zarządzanie budżetem gminy

Dariusz Rafalik: Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za okazane mi zaufanie i wsparcie w wyborach na wójta gminy Małkinia Górna. Miałem świadomość, że ta kampania wyborcza – o stanowisko wójta ubiegałem się po raz pierwszy – będzie nieco inna niż w przypadku kandydowania do Rady Powiatu. Wszyscy, którzy zaangażowali się w moją kampanię działali z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem i jestem im za to bardzo wdzięczny. Osiągnięty wynik jest dla mnie ogromnym zaszczytem i jednocześnie zobowiązaniem do wytężonej pracy na rzecz naszej gminy.

Rzeczywiście nastąpiła taka zbieżność dat, ale nie przywiązuję do tego zbyt dużej wagi. Kadencję zaczynam z mocnym postanowieniem realizacji obietnic złożonych mieszkańcom gminy i troską o ich dobro, dlatego równolegle z analizą bieżących projektów zamierzam spotykać się z mieszkańcami, aby możliwie dokładnie poznawać ich potrzeby i oczekiwania. Bardzo zależy mi na upewnieniu się, że wszystkie trwające i planowane projekty inwestycyjne są realizowane zgodnie z potrzebami mieszkańców. W trakcie kampanii wyborczej mieszkańcy gminy wielokrotnie sygnalizowali mi, że kluczowym elementem, który wpływa na komfort życia, jest infrastruktura drogowa, dlatego jej poprawa jest dla mnie wysokim priorytetem. Każda z dróg na terenie gminy - niezależnie od statusu – powinna ułatwiać życie mieszkańcom i osobom przejeżdżającym przez gminę. Wielokrotnie podkreślałem, że powinny to też być drogi bezpieczne dla wszystkich użytkowników – kierowców samochodów, motocyklistów, rowerzystów i pieszych. Poprawie bezpieczeństwa niewątpliwe posłuży doświetlenie przejść dla pieszych i dbałość o właściwe oznakowanie. Rozwój gminy związany jest z inwestycjami i tworzeniem miejsc pracy. Realizacja tych zadań wymaga działań długofalowych i konsekwentnych. Pomoc w tworzeniu nowych miejsc chciałbym zacząć od wprowadzenia programu wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców. Kolejnym ważnym aspektem mojej działalności będzie zintensyfikowanie dbałości o środowisko naturalne. Walory przyrodnicze są ogromnym atutem naszej gminy – chciałbym, aby świadomość tego mieli wszyscy mieszkańcy, bo tylko działając razem zachowamy urodę nadbużańskiego krajobrazu oraz bogactwo flory i fauny. Wierzę w sens edukacji ekologiczno-przyrodniczej wszystkich pokoleń, przekładającej się na wspólne akcje służące ochronie środowiska.

Jakie są – Pana zdaniem - największe wyzwania na tę kadencję?

Najważniejszym wyzwaniem będzie uporządkowanie finansów i efektywne zarządzanie budżetem gminy. Finanse gminy powinny być przejrzyste i dobrze zarządzane, bo tylko na takiej podstawie gmina może się rozwijać. Niezbędna do codziennego życia budowa i modernizacja infrastruktury drogowej wymaga dużych nakładów, podobnie jak inne potrzeby sygnalizowane przez mieszkańców. Z pewnością potrzebne jest pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, dlatego bardzo ważne będzie dobre przygotowanie różnego rodzaju projektów. Chciałbym też zadbać o dobre warunki rozwoju edukacji i kultury. Wszystkie te działania wymagają oczywiście nakładów finansowych - wspieranie lokalnej gospodarki jest kluczem do stabilności i dobrobytu naszej społeczności, a także do pozyskiwania sponsorów - ale też integracji społecznej i wspólnego działania. Poważnym wyzwaniem jest także sprawienie, by każdy mieszkaniec gminy, czując się częścią naszej społeczności, chciał i potrafił włączać się w działania dla wspólnego dobra. To nie jest łatwe do osiągnięcia, ale możliwe.

Życzę spokojnej, owocnej kadencji i wielu sukcesów w realizacji zaplanowanych działań. Dziękuję za rozmowę.