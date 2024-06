Różan. Inicjatywy lokalne już wybrane. Co się będzie działo? Przeczytajcie

W skład komisji weszli:

Aneta Majak - animator NCK

Karol Wittels - przedstawiciel zespołu badawczego

Marzena Cachel - koordynator projektu z ramienia GOUK.

Na spotkaniu obecni byli także sami wnioskodawcy. W regulaminowym terminie wpłynęło 8 wniosków. Zgodnie z regulaminem dofinansowanie mogło otrzymać tylko 7 inicjatyw.

Komisja zapoznała się ze wszystkimi wnioskami, które wpłynęły do GOUK w Różanie. W trakcie wspólnej dyskusji i zgody wszystkich stron na pewne ustępstwa i modyfikacje, 7 inicjatyw otrzyma dofinansowanie na realizację swoich kulturalnych marzeń. Koordynatorzy zobligowani zostali do wspólnego opracowania formy realizacji projektów we współpracy z GOUK w Różanie. Inicjatywy lokalne zostały zgłoszone przez osoby w różnym wieku i wszystkie działania skierowane są do szerokiego grona odbiorców.