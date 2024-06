Rondo im. księcia Siemowita III w Ostrołęce - trwa przebudowa. Radny Henryk Gut na sesji Rady Miasta 20.06.2024: jaki to ma sens?

- Jeśli chodzi o to zadanie, to mój pogląd jest jednoznaczny: powinny być cztery pasy ruchu do skrzyżowania na Lelis i Łazy. Wtedy byłaby szansa na rozładowanie korków. Ale zastaliśmy taką a nie inną sytuację. Dla mnie to rondo jest za wąsko przebudowywane. Przy kat. dróg wojewódzkich i krajowych używa się pasa 3,5-metrowego, a tu jest trzymetrowy. Mam pewne uwagi, ale to zadanie jest kończone, w związku z tym interwencja jest mało zasadna w tym momencie - mówił wiceprezydent Stanisław Kubeł. - Oczywiście będę się przyglądał, ale to jest trudny etap.

- Nie mogę zgodzić się z tym co powiedział pan prezydent o przebudowie ronda w takim kształcie - podkreśliła radna Ewa Żebrowska-Rosak. - Z tego co pamiętam, kompletna dokumentacja na przebudowę ronda ze słynnymi prawoskrętami powstała kilka lat temu i myślę, że mieliśmy trochę czasu na to, aby może starać się na pozyskanie środków na przebudowę ronda w takim kształcie, by spełniło to oczekiwania mieszkańców. Dla mnie zaczęcie przebudowy ronda tuż przed wyborami to jest po prostu działanie populistyczne. To skandal, żeby wydawać pieniądze tylko po to, żeby pokazać, że coś się robi. Wiele razy powtarzałam, że to nie piesi tworzą korki. więc budowa chodników naprawdę nie rozwiąże tego problemu.

- Jest jak jest, myślę, ze naprawimy to w kolejnych kadencjach - dodał radny Adam Kurpiewski. - W najbliższym czasie powstanie nowy most, który rozluźni to rondo. A w takim kształcie myślę, że to rondo wystarczy do obsługi jednego mostu.