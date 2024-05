Mazowiecki Dzień Rodziny w Kadzidle, 26.05.2024

- Przez lata organizowany był Powiatowy Dzień Rodziny. Zawsze staraliśmy na to wydarzenie pozyskać sponsorów. Nie było to łatwe. Były wójt gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski zainspirował mnie do tego, że można zawalczyć o dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Dziękuję za to i dziękuję samorządowi powiatu ostrołęckiego, który zawsze mnie wspierał - mówiła Barbara Bączek, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu, otwierając Mazowiecki Dzień Rodziny. - W tym roku też złożyliśmy wniosek, 29 maja zaczyna się głosowanie. Serdecznie zapraszam do wsparcia tej inicjatywy. Zbieramy głosy na nasz projekt i zachęcam do głosowania.

W pierwszej części wydarzenia na scenę zaproszono rodziny zastępcze z powiatu ostrołęckiego. Otrzymały kwiaty i upominki. Wręczali je powiatowi radni: Stanisław Kubeł i Stanisław Lipka.

- Chciałem wam serdecznie podziękować za pracę, którą wykonujecie, bo bywa trudna i odpowiedzialna, a wy wykonujecie ją na rzecz dzieci z powiatu ostrołęckiego, ale też i z innych powiatów - mówił Stanisław Kubeł. A radny Stanisław Lipka złożył życzenia wszystkim mamom w dniu ich święta.