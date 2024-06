II edycja „Festiwalu na wzgórzu nad rzeką”. W programie malowanie murali i wybory Kurpiowskiej Miss Senior

Pierwsze spotkanie odbyło się w weekend, 22 - 23 czerwca. Polegało na poznaniu się, krótkich wywiadach i przygotowaniu do metamorfozy. Anna Fedorow, wizażystka, na co dzień pracująca z seniorami upiększyła twarze kandydatek do konkursu piękności. Następnie Grzegorz Duży, mistrz fryzjerstwa od 30 lat, stylista fryzur gwiazd i celebrytów, właściciel salonu fryzjerskiego oraz własnej marki produktów do włosów Grzegorz Duży Cosmetics, stworzył nowe fryzury kandydatkom na miss. Pomagała mu lokalna fryzjerka Justyna Niedzwiecka, która prowadzi Studio Justyś Haircut w Ostrołęce. Piękne fryzury powstawały w salonie "Barber Shop - ostre cięcie na wysokim poziomie" w Myszyńcu.

„Festiwal na wzgórzu nad rzeką” łączy tradycję z nowoczesnością. W tym roku Festiwal na wzgórzu nad rzeką to:

1. wydarzenie Murale Dwa. W Nowogrodzie od 23.06 będą powstały dwa murale inspirowane regionem, ludźmi i tradycją. Twórcami będą współcześni artyści, laureaci wielu nagród : artystka street art Mona Tusz i Michał Mroczka.