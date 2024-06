Wesele Kurpiowskie w Kadzidle 2024. Festiwal Folkloru Weselnego i koncert zespołu Horpyna. 15.06.2024

O godzinie 15.00 rozpoczęła się potańcówka ludowa. Uczestników do tańca porwały dwie kapele, które grały na przemian. Po dwóch godzinach na scenie CKK pojawili się wójt gminy Kadzidło Anna Śniadach i dyrektor tej instytucji Paweł Łaszczych. Dokonali oni oficjalnego otwarcia imprezy. Paweł Łaszczych żartobliwie zapowiedział koncert grupy Horpyna.

Pochodzący z Olsztyna zespół istnieje już ćwierć wieku. Gra muzykę z pogranicza ukraińskiego folk rocka, przeplatanego autorskimi kompozycjami. Do tej pory grupa wydała pięć albumów studyjnych. Artyści koncertowali nie tylko w Polsce, lecz także poza granicami naszego kraju. Ich energetyczna muzyka zachęciła do tańca liczną grupę widzów. Zespół śpiewał utwory po polsku, w języku ukraińskim i po... łemkowsku. Na koniec zagrali i zaśpiewali po ukraińsku "Highway to hell" z repertuaru AC/DC. Za swój występ otrzymali gorące brawa, a od pani wójt i dyrektora Łaszczycha piękną kurpiowską wycinankę i kwiaty.