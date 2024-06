Przegląd prasy (21.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Moi drodzy, wyciągamy karteczki! Uczniowie w końcu wiedzą co odpowiedzieć nauczycielom”?

Prasówka 21.06: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Moi drodzy, wyciągamy karteczki! Uczniowie w końcu wiedzą co odpowiedzieć nauczycielom Zbliża się koniec roku, oceny powystawiane i wielu uczniów myśli już tylko o wakacjach. Na ponad dwa miesiące mogą zapomnieć o sprawdzianach i kartkówkach. To dobra okazja by odetchnąć i pośmiać się trochę z budzących grozę słów "wyciągamy karteczki". Zobaczcie na jakie odpowiedzi na sprawdzianach zdecydowali się najbardziej bezczelni uczniowie. Potrafilibyście tak napisać do nauczyciela?

📢 Rzekuń: najlepsi uczniowie i absolwenci zostali nagrodzeni przez wójta gminy Rzekuń, Bartosza Podolaka 10 najlepszych uczniów oraz absolwentów szkół w gminie Rzekuń odebrało od wójta Bartosza Podolaka nagrody za wybitne wyniki w nauce. Uroczystość wręczenia wyróżnień i dyplomów odbyła się tradycyjnie przed końcem roku szkolnego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu.

📢 Złote Gody w gminie Rzewnie. 20.06.2024 cztery pary świętowały jubileusz małżeński W czwartek 20.06.2024 w Urzędzie Gminy Rzewnie odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Małżonkowie obchodzący Złote Gody uhonorowani zostali medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Prasówka 21.06: pozostałe wydarzenia

📢 Ostrołęka. Sportowe wakacje w mieście. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Sprawdźcie! We wtorek 25 czerwca br. startuje cykl bezpłatnych zajęć i turniejów w ramach ,,Sportowych wakacji w mieście 2024". Dzięki współpracy Prezydenta Miasta Ostrołęki Pawła Niewiadomskiego z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i ostrołęckimi klubami sportowymi, dzieci oraz młodzież będą miały okazję skorzystać z szeregu form aktywności fizycznej przez cały okres trwania wakacji.

📢 Różan. Inicjatywy lokalne już wybrane. Co się będzie działo? Przeczytajcie We wtorek 18.06.2024 w GOUK w Różanie odbyło się posiedzenie Komisji Oceniającej nabór inicjatyw lokalnych w gminie Różan w ramach programu DK+ Inicjatywy Lokalne 2024 "Akcja Od-Nowa". 📢 Boisko, na którym dzieci i młodzież się bawią, wygląda jak śmietnik. Czyja to wina? Dzieci i młodzież w taki sposób dbają o swoje boisko przy ulicy Ciechanowskiej. Wstyd! Boisko, na którym dzieci i młodzież się bawią wygląda jak śmietnik. Są to głównie puste butelki po wodzie i zostawiają je w głównej mierze bawiące się tam dzieci i młodzież- podaje makowski ratusz. 📢 Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Rozstrzygnięcie etapu regionalnego 21. edycji ogólnokrajowego konkursu Rozstrzygnięcie konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" odbyło się 19.06.2024 r. w sali konferencyjnej Placówki Terenowej KRUS w Ostrołęce. W trakcie spotkania nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród laureatom.

📢 Wkrótce otwarcie gminnego żłobka w Nagoszewce. W żłobku będą 34 miejsca dla dzieci do 3 lat Budowa żłobka rozpoczęła się w maju 2023 roku, a uroczyste otwarcie placówki zaplanowano na ostatni kwartał 2024 roku. W placówce utworzone zostaną 34 miejsca dla dzieci w wieku do 3 lat. Przy żłobku w Nagoszewce powstała tężnia solankowa.

📢 Budowa mostu na Narew w miejscowościach Nowe Łachy - Nowy Lubiel. Podpisano umowę We wtorek, 18 czerwca 2024 podpisana została umowa wykonawcza na realizację zadania pod nazwą: Budowa przeprawy mostowej na rzece Narew w miejscowościach Nowe Łachy - Nowy Lubiel. Generalnym wykonawcą będzie firma Skanska S.A. Oddział Warszawa. 📢 Konkurs Piosenki Anglojęzycznej w Starym Szelkowie. Znamy zwycięzców! W poniedziałek 17.06.2024 w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Starym Szelkowie odbył się XX Jubileuszowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. W konkursie wzięło 42 uczestników z 9 szkół powiatu makowskiego.

📢 Dni Różana 2024. Co w programie imprezy, która odbędzie się od 19 do 21.07.2024? Jakie gwiazdy? Sprawdźcie Dni Różana będą w lipcu - od 19 do 21, na placu targowym przy ul. Królowej Bony. Tradycyjnie sporo się będzie działo: koncerty, pokazy, zawody, konkursy... Będą też gwiazdy muzyczne. Kto przyjedzie do Różana? Przeczytaj. 📢 Potańcówka pod gwiazdami w Ostrowi Mazowieckiej już wkrótce. 29.06.2024 zapraszamy do Grodu Książąt Mazowieckich Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza na dorocznie organizowaną Potańcówkę pod gwiazdami. Potańcówka odbędzie się w Grodzie Książąt Mazowieckich (ogródek jordanowski) 29 czerwca 2024 r. w godzinach 18.00 - 1.00.

📢 Dzielnicowi z Ostrołęki i Różana najlepsi w eliminacjach wojewódzkich do 14. Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 14-15 czerwca 2024, dzielnicowi, którzy zwyciężyli w eliminacjach na szczeblu komend miejskich i powiatowych Mazowsza, a także kierownicy rewiru dzielnicowych przystąpili do rywalizacji o tytuł, odpowiednio - najlepszego dzielnicowego i najlepszego kierownika dzielnicowych w KWP zs. w Radomiu. Sukces odnieśli dzielnicowi z Ostrołęki i Różana.

📢 Cleo w Kadzidle. Koncert na zakończenie Wesela Kurpiowskiego, 16.06.2024 W niedzielny wieczór 16 czerwca 2024 Cleo przyciągnęła do Zagrody Kurpiowskiej tłumy. 📢 Andrzej Rybiński i zespół Topky wystąpili podczas 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej, 15.06.2024 Andrzej Rybiński i zespół Topky byli gwiazdami drugiego dnia 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej. Sobota, 15 czerwca zakończyła się dyskoteką z DJ-em Czarnym.

📢 Kadzidło. Wesele Kurpiowskie 2024. Bez autentycznej pary młodej, ale z tradycyjnym obrządkiem i z mnóstwem gości, 16.06.2024 Trwa jedna z największych folklorystycznych imprez w powiecie ostrołęckim- Wesele Kurpiowskie. W niedzielę 16.04.2024 odbyła się uroczysta msza święta ze ślubnym obrządkiem. Dalsza część wesela miała miejsce w Zagrodzie Kurpiowskiej, gdzie oprócz tańców i występów, wręczono także medale Pro Masovia. 📢 Festiwal Przedszkolaków w Ostrowi Mazowieckiej. Na boisku Omega wystąpiły przedszkolaki z całego miasta 16.06.2024 Tradycyjnie, trzeciego dnia Dni Ostrowi Mazowieckiej, odbywa się Festiwal Przedszkolaków. Podczas festiwalu swoje umiejętności taneczne i wokalne reprezentują wszystkie przedszkola w mieście: publiczne i prywatne. 📢 Zawody Rowerkowe w Ostrołęce. Trzecia edycja naszej imprezy odbyła się 16.06.2024 na plaży miejskiej Jako organizatorzy Zawodów Rowerkowych mieliśmy w niedzielę 16 czerwca potrójne szczęście - liczną grupę uśmiechniętych uczestników (ścigało się 150 dzieci w wieku od 3 do 11 lat, a byli z nimi oczywiście najbliżsi), cudowną pogodę oraz wspaniałych partnerów i sponsorów, którzy zaangażowali się w to wydarzenie. Emocji nie brakowało!

📢 Wieczorek koleżeński LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Impreza odbyła się z okazji XII Zjazdu Absolwentów 15.06.2024 Pierwszy dzień XII Zjazdu Absolwentów LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej zakończył się wieczorkiem koleżeńskim. Wieczorek zorganizowano na Hali Powiatowej przy "Koperniku". Przy muzyce zespołu "Pekwadrat" bawiło się blisko 200 osób.

📢 Dni Makowa Mazowieckiego. 15.06.2024 na scenie wystąpił Maciej Maleńczuk Drugi dzień świętowania Dni Makowa Mazowieckiego minął pod znakiem pokazów grup tanecznych studia tańca Swag, pokazów karate, koncertu dla dzieci, koncertu orkiestry dętej i koncertu muzyki portugalskiej. Wieczorem zagrał Maciej Maleńczuk. 📢 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej. 15.06.2024 burmistrz wręczył nagrody oraz stypendia Po przemówieniu burmistrza i wystąpieniach gości wręczono stypendia i nagrody za wybitne osiągniecia w nauce i osiągnięcia sportowe. 📢 XII Zjazd Absolwentów LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. "Kopernik" skończył 115 lat! W dniach 15 - 16 czerwca Koło Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowało XII Zjazd Absolwentów. Zjazd rozpoczął się od rejestracji uczestników i zbiórki przed budynkiem szkoły. Następnie odbyła się msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP.

📢 Dni Ostrowi Mazowieckiej 2024 już rozpoczęte. Program na 14.06.2024 W piątkowe popołudnie rozpoczęły się tegoroczne 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej. To popołudnie należało do klubów sportowych i zespołów tanecznych. O godz. 17.00 przed publicznością zaprezentowały się kluby działające w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (m.in. Academia Gorila i UKS Wojownik) oraz inne kluby, organizacje i stowarzyszenia np. Dress Code Dance Center Bielopotocky. 📢 55-lecie Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej. MDK świętował 11.06.2024 We wtorek, 11 czerwca Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej obchodził jubileusz 55-lecia. Jubileusz był połączony z corocznym wydarzeniem organizowanym przez MDK - "Day for art". 📢 Zlot motocykli "Legendy PRL-u" w Ostrowi Mazowieckiej. Zlot odbył się przy Rubinku, 9.06.2024 W niedzielę, 9 czerwca przy Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się XIII Wystawa motocykli "Legendy PRL-u". Rano padał obfity deszcz i można było zastanawiać się, czy trzynasta edycja nie będzie pechowa, jednak ostatecznie tradycji stało się zadość - pogoda dopisała. W tym roku wystawie motocykli towarzyszyła jeszcze jedna wystawa: radioodbiorników.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć. 📢 Bal Ósmoklasistów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim W środę 29.05.2024 w Szkole Podstawowej nr 2 w Makowie Mazowieckim odbył się Bal Ósmoklasisty. Młodzież bawiła się w oryginalnie przygotowanej sali. Zobaczcie zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia. 📢 II Festiwal Kultury Łowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej. Festiwal odbył się w Starej Elektrowni 25.05.2024 Przemarsz przez miasto pocztów sztandarowych oraz myśliwych z psami i sokołami, koncert muzyki łowickiej, a także piknik myśliwski i potrawy z dziczyzny - tak wyglądał II Festiwal Kultury Łowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Bal absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Bal zakończył 60-lecie Rubinka i VII Zjazd Absolwentów Balem absolwentów zakończył się tegoroczny jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej połączony z VII Zjazdem Wychowanków. W balu wzięło udział ok. 150 osób. 📢 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów. 25.05.2024 Wspólne zdjęcie, msza święta, przemówienia, część artystyczna w wykonaniu uczniów oraz odsłonięcie pamiątkowej alei przy szkole - tak wyglądała pierwsza część uroczystych obchodów 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów Rubinka. 📢 Mazowieckie jest piękne! Zobacz, czym ten region zachwyca turystów i swoich mieszkańców Zachwycające krajobrazy, bogate dziedzictwo historyczne i pulsujące życie kulturalne - województwo mazowieckie to prawdziwa perła Polski, która nieustannie zachwyca zarówno turystów, jak i swoich mieszkańców. Od malowniczych zaułków Starego Miasta w Warszawie, po urokliwe tereny przyrodnicze, ten region oferuje niezapomniane doświadczenia, które trwale pozostają w pamięci każdego, kto tu zawita, jak i jego mieszkańców.

📢 Wyprzedaż garażowa w Ostrowi Mazowieckiej. Wyprzedaż odbywa się w Grodzie Książąt Mazowieckich Wyprzedaże garażowe w ogródku jordanowskim rozpoczęły się w ubiegłym roku. Zainteresowanie: zarówno sprzedających, jak i kupujących było spore, dlatego w tym roku zaplanowano 7 takich wyprzedaży. Pierwsza w tym sezonie odbyła się 21 kwietnia. Kolejna wyprzedaż odbyła się w niedzielę, 19 maja. Zapraszamy do Grodu Książąt Mazowieckich. 📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej, 11.05.2024 W kościele pw. NŚPA w Małkini Górnej do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 13 dziewczynek i 9 chłopców.

📢 OSP Gleba obchodzi 60-lecie. Uroczystość jubileuszowa połączona z obchodami Dnia Strażaka odbyła się 28.04.2024 To ważne dla strażaków z Gleby, ale i całej lokalnej społeczności święto rozpoczęło się mszą świętą. Potem bohaterowie uroczystości oraz ich goście przenieśli się na pobliski plac. Tutaj była mowa o historii OSP w Glebie, strażakom wręczono odznaczenia i medale, a pod adresem jubilatki padło wiele ciepłych słów. I oczywiście dostała urodzinowe prezenty.

📢 Tutaj biznes umiera - mówią mieszkańcy ul. Małkińskiej w Ostrowi Maz. Jako powód wskazują niekończący się remont drogi Ostrów - Małkinia Jesienią 2023 roku minęły 3 lata od podpisania umowy z wykonawcą na remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrów Mazowiecka - Małkinia Górna. Lata lecą, a drogi jak nie było, tak nie ma. Na niekończącym się remoncie cierpią lokalni przedsiębiorcy, ponieważ, jak mówią, klienci omijają ul. Małkińską. 📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym.

📢 Studniówka ZSZ nr 4 w Ostrołęce. 3.02.2024 maturzyści i ich goście bawili się w sali Warszawska 34 A bawiła się w sobotnią noc klasa Va1 z wychowawczynią Katarzyną Dzwonkowską, klasa Vg1 z wychowawczynią Anetą Łyszkowską, klasa Vo1 z wychowawczynią Sylwią Gałką, klasa Vsh1 z wychowawczynią Swietłaną Kupis, klasa Vkc1 z wychowawczynią Elżbietą Rogalską.

📢 Agromasz. Jubileusz 35-lecia firmy z koncertem zespołu Pectus [ZDJĘCIA] Agromasz. Rozpoczęli w 1984 roku, zatrudniając 6 pracowników. Dziś są świetnie prosperującą firmą, która działa w trzech branżach: rolniczej, budowlanej i deweloperskiej. W środę 25 września 2019 świętowali jubileusz 35-lecia. 📢 Ostrołęka. Kolekcjonerska Giełda Różności w hali im. A. Gołasia. 10.10.2020 W sobotę 10 października 2020 hala im. Gołasia w Ostrołęce po raz kolejny zamieniła się w wielki targ staroci. Za sprawą Kolekcjonerskiej Giełdy Różności. 📢 Baranowo. Dożynki gminno-parafialne 2020. Święto plonów w gminie Baranowo, 13.09.2020. Zdjęcia Baranowo. W niedzielę 13 września o godz. 12.00 rozpoczęła się suma odpustowa połączona z dożynkami. Mszy św. przewodniczył proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Baranowie, natomiast kazanie odpustowe wygłosił ks. Szymon Klimaszewski, kapelan szpitali w Suwałkach. Wieńce dożynkowe przygotowali mieszkańcy wsi Ramiona i Rycica.