Festiwal Fryzjerstwa Artystycznego "Mój Pierwszy Bal" w Zespole Szkół Zawodowych im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce

Festiwal fryzjerski to już tradycja ZSZ nr 2. Tym razem obchodzono go z wielką pompą. Uczniowie rozpoczęli go uroczystym polonezem.

Oficjalną część imprezy poprowadzili uczniowie: Magdalena Dzbeńska i Kamil Kapuściński.

W jury zasiedli absolwenci Technikum Usług Fryzjerskich:

Natalia Kuzia (Centrum Zaopatrzenia Fryzjerów w Ostrołęce)

Wiktoria Piersa ( TEN SALON w Warszawie)

Julita Szymaniak (Atelier w Nowej Wsi)

Konrad Stepnowski (Salon Konrad Stepnowski w Warszawie)

Szymon Domalewski (THC Barbershop w Ostrołęce)

Ewelina Mróz- Jankowska (Salon Fryzjerski- Solarium Euforia w Ostrołęce)

Tematem przewodnim konkursu był „Mój pierwszy bal”. Modelki- ubrane w czarne suknie- cierpliwie czekały na efektowne fryzury wykonywane przez uczestników.

W rywalizacji wzięło udział 14 osób: