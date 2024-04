Stanisław Szydlik obchodził 80 urodziny. Jubileusz wielkiego społecznika

Na świat przyszedł 1 kwietnia 1944 r. we wsi Bandysie. Nie pamięta swojego ojca, który kilka miesięcy później wraz z grupą ponad 100 mężczyzn został wywieziony przez Niemców do obozu koncentracyjnego Stutthof na Mierzei Wiślanej. Do rodzinnej wsi nigdy nie wrócił.

Pan Stanisław był właścicielem niewielkiego gospodarstwa rolnego. Pomimo licznych obowiązków związanych z zapewnieniem utrzymania swojej rodzinie znajdował czas na działalność społeczną. Był jednym z założycieli jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bandysiach. Powstała ona w roku 1984. W rok później Stanisław Szydlik zostałem jej prezesem. Funkcję tę sprawuje do dnia dzisiejszego. W roku 1987 został wybrany na sołtysa swojej wsi. Jest nim nadal. Można śmiało zaryzykować tezę, że należy do nielicznej grupy polskich sołtysów, którzy nieprzerwanie są przedstawicielami wiejskiego samorządu od ponad 35 lat. W roku 1988 mieszkańcy Bandyś powierzyli panu Stanisławowi mandat radnego do Rady Gminy w Czarni. Sprawuje go do tej pory. Przez dwie kadencje był przewodniczącym Rady Gminy. W tegorocznych wyborach samorządowych już nie startuje.

Stanisław Szydlik to nie tylko wieloletni sołtys, radny i działacz OSP. Angażuje się także w wiele innych działań i przedsięwzięć społeczno-kulturalnych. Jest od wielu lat członkiem Rady Nadzorczej Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu. Sprawuje także funkcję wiceprezesa Towarzystwa Kurpiowskiego „Strzelec” w Czarni.