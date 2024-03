Dzień Profilaktyki Zdrowia, Bezpieczeństwa i Wolontariatu w PSP w Czarni

Wraz z pierwszym dzwonkiem uczniowie zgromadzeni w sali gimnastycznej obejrzeli pokaż samoobrony w wykonaniu członków klubu Predator MMA w Myszyńcu. Trener Rafał Gnatkowski zachęcał dzieci i młodzież do systematycznych treningów.

Oficjalnego otwarcia Dnia Profilaktyki Zdrowia Bezpieczeństwa i Wolontariatu dokonała dyrektor PSP w Czarni.

Bezpieczeństwo należy do podstawowych potrzeb człowieka. Gdy jesteśmy zdrowi oraz bezpieczni to mamy motywację do nauki, pracy i własnego rozwoju. Ważne jest zadbanie o własne bezpieczeństwo. Nie zapominajmy jednak o potrzebach innych i gotowości niesienia pomocy innym osobom w naszym otoczeniu. Temu celowi służą dzisiejsze spotkania z policjantem, strażakami OSP w Czarni i pielęgniarkami z naszej przychodni